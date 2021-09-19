伊朗核武之父遭暗殺細節曝光 摩薩德用AI遠端開槍1分鐘完成

伊朗「核武之父」法克里薩德，去年11月在首都德黑蘭東部的阿布薩市（Absard）遭槍擊，中彈身亡。（路透）

2021/09/19 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗「核武之父」法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh），去年11月在首都德黑蘭東部的阿布薩市（Absard）遭槍擊，中彈身亡，此次暗殺行動是由AI所執行，現更多細節曝光，此次任務是以色列在美國默許下行動，整個暗殺過程不到60秒就完成，而且也未傷及其他人。

《以色列時報》引述《紐約時報》報導，以色列情報機構摩薩德在去年11月暗殺伊朗「核武之父」法克里薩德，其中一個原因是以色列認為美國大選拜登勝出的機率越來越高，而拜登曾稱會與伊朗重新談判和協議，而當時美國總統川普則默許以色列行動。

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而暗殺行動由AI所執行，一個比利時機槍安裝在機器人上，來遠端操控，整個機器人重達1噸，以色列將機器人分解，已分批走私方式進入伊朗，然後在當地重新組裝，埋伏在法克里薩德必經之處，AI機槍可計算延遲、震動以及汽車速度進行射擊修正，當發現法克里薩德座車經過時，以色列特工在千里之外的祕密地點進行遠端射擊。

法克里薩德座車被子彈擊中，他下車躲在車門後，隨後3顆子彈命中他，保鑣立刻趕到他身邊，四處尋找刺客，但顯得相當困惑，整個暗殺在不到60秒內結束，AI也自爆不留下證據，沒有其他人被擊中或受傷，包含其身旁的妻子。

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