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    中國「重點人群」施打第3劑疫苗 河南、浙江9月開打

    中國河南及浙江2省率先宣布，近期將展開重點人群的第3劑疫苗接種計畫。（法新社資料照）

    中國河南及浙江2省率先宣布，近期將展開重點人群的第3劑疫苗接種計畫。（法新社資料照）

    2021/09/19 12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方指稱，截至15日，全境已有逾10億人完全接種疫苗，政府8月底決議開放高風險場域的第一線工作人員、60歲以上及免疫功能低下等族群接種第3劑疫苗，河南及浙江2省近日率先正式宣布，自本月起開打第3劑「加強針」。

    根據《每日經濟新聞》報導，中國政府擬自9月下旬起，依序替完成接種2劑滅活疫苗滿6個月的18至59歲特定族群施打第3劑「加強免疫」，河南省及浙江省分別於16、17日率先官宣，將啟動第3劑接種計畫。

    據報導，河南省當局16日在疫情防控記者會上指出，河南已累計接種1.41億劑疫苗，約6461萬民眾完成完整疫苗接種，官方將及早做好第3劑目標人數測算等準備工作，確保接種工作順利進行。

    浙江省衛健委副主任17日也公開表示，截至16日，浙江省已累計施打逾1億劑疫苗，近期將依國家統一安排，於9月、10月、11月依次對3月1日前、4月1日前、5月1日前已完成2劑次滅活疫苗接種的重點人群接種第3劑。

    據悉，官方優先匡列的重點人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險較高的工作人員，以及前往中高風險國家及地區工作或學習者。

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