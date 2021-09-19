軍情動態》維持戰略武力 美潛艦成功試射「三叉戟2型」潛射飛彈

美軍潛艦「懷俄明號」17日成功試射兩枚「三叉戟2型」D5LE彈道飛彈。（圖擷取自美國海軍Twitter）

2021/09/19 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍於當地時間18日宣布，俄亥俄級戰略潛艦「懷俄明號」（USS Wyoming，SSBN-742）17日在大西洋成功試射兩枚「三叉戟2型」D5LE彈道飛彈，美國海軍表示，飛彈試射代表美軍為21世紀戰略威懾的戰力與準備工作。

美國海軍發布新聞稿，美國戰略司令部全球作戰總監艾希（Thomas E. Ishee）表示，此「DASO」測試展現美軍對21世紀戰略威懾的戰力與準備工作，戰略潛艇不斷接受培訓與定期考核，確保武器系統隨時保持備戰狀態，顯示潛艦船員有能力保護美國及其盟友。此次測試是「DASO」測試中的一部分，「DASO」測試主要是在潛艦大修後評估作戰部署能力、展示戰略武器系統（SWS）及船員準備狀況。

請繼續往下閱讀...

此次「懷俄明號」在佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）的大西洋外海進行試射，成功試射兩枚「三叉戟2型」D5LE彈道飛彈，兩枚飛彈內部沒有配備彈頭，從試射到最後落點，全程在海上飛行，美國海軍強調：「公眾與執行任務的潛艦組員安全是最重要的。」

「三叉戟2型」飛彈擁有高度可靠性及精準度，近期也進行延壽計畫，解決彈體老化所造成的潛在影響，延壽過後的「三叉戟2型」D5LE彈道飛彈正逐漸部署中，配備於美國俄亥俄級潛艦、哥倫比亞級潛艦；英國先鋒級潛艦及無畏級潛艦。

此次試射在美國佛州外海進行。（圖擷取自美國海軍Twitter）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法