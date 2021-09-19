波音公司打造美新型空軍一號 機上驚見2空酒瓶

空軍一號是美國總統乘坐的飛機，通常都是由波音公司打造。圖為目前正在服役中的美國空軍一號，示意圖。（美聯社）

2021/09/19 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕空軍一號是美國總統乘坐的飛機，通常都是由波音公司（The Boeing Company）打造，但有外媒消息傳出，在新型的空軍一號飛機上被發現有2個龍舌蘭酒的空酒瓶，目前波音公司表示正在調查酒瓶的來源，美國國防部也對此表達高度重視。

綜合外媒報導，有知情人士透露，波音公司在德州聖安東尼奧廠房（San Antonio factory）打造新型的空軍一號，本月被發現在機上有2個空酒瓶，雖然過往波音也曾被發現，在民航機或軍機有遺留工具、抹布和其他垃圾，但本次發現的酒瓶還涉及酒精，而波音的任何一處廠房都禁止喝酒，加上正在打造的是供美國總統乘坐的空軍一號，因此這項消息引發外界格外關注。

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雖然波音公司表示已緊急啟動內部調查，但截至目前波音公司尚未透露，是否發現酒瓶是由誰所遺留，或是會做出什麼處份，僅表示是個別事件，並強調會加強品質控管。美國國防部方面也表示，這起事件不會對打造飛機的工作造成影響，但強調軍方對此事件非常認真看待，也會更加密切監控飛機品質，要求波音公司應確保飛機能滿足嚴格的品質要求。

報導提到，新型的空軍一號被稱為VC-25B，是波音747-8的軍用版，波音公司以39億美元（約1146億台幣）承包2架空軍一號設計與製造合約，預計於2025年交貨，不過因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，以及供應商法律糾紛等問題，今年稍早傳出交貨時間可能會再延後1年，波音公司也可能會再額外要求加收5億美元（約139億台幣）。

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