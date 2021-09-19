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    男戴「椰殼口罩」指揮交通 警卻只罰他伏地挺身原因曝光

    44歲停車場男員工布迪亞薩，日前為了工作方便，自製一個「椰子殼口罩」配戴，此舉引起當地警方前往視察，卻只象徵性懲罰他做伏地挺身，並贈送數個全新醫療口罩。椰子殼示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    44歲停車場男員工布迪亞薩，日前為了工作方便，自製一個「椰子殼口罩」配戴，此舉引起當地警方前往視察，卻只象徵性懲罰他做伏地挺身，並贈送數個全新醫療口罩。椰子殼示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2021/09/19 12:42

    〔即時新聞／綜合報導〕現今民眾外出皆須全程配戴口罩，防止感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒。印尼峇哩島一名44歲停車場男員工，日前為了工作方便，自製一個「椰子殼口罩」配戴，此舉引起當地警方前往視察，卻只象徵性懲罰他做伏地挺身，並贈送數個全新醫療口罩。

    綜合外媒報導，事件發生於登帕薩市（Denpasar）一處停車場，44歲男子布迪亞薩（Nengah Budiasa）在停車場外指揮交通時，因配戴一個特殊「椰子口罩」，此景被目睹人士錄下，並在社群平台瘋傳，進而引起當地警察本月2日前往盤查。

    布迪亞薩解釋，工作時需透過吹口哨指揮車輛，如配戴醫療口罩，須反覆摘戴口罩，更易弄髒口罩，因此才會突發奇想，利用椰子殼作為口罩，從畫面可見，椰殼中央被挖洞，再塞進一個口哨。

    布迪亞薩說，「我只有在停車場工作時，自己才會配戴『椰殼口罩』，下班後會清洗乾淨，方便隔日再次使用」。

    一名官員指出，警方瞭解布迪亞薩配戴「椰殼口罩」緣由，認為「並非刻意違反防疫規定」，因此僅象徵性要求他做伏地挺身，再贈送數個全新醫療口罩，並要求不可再使用椰殼口罩。

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