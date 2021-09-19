未來可能與中國交戰？ 澳防長：這是中國的問題

杜登接受英媒訪問時被問到澳洲是否會和中國交戰，杜登表示：「這是中國的問題。」（法新社）

2021/09/19 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國與澳洲16日舉行外長和防長高層會談，雙方會後發表聯合聲明表示美澳兩國都有意強化與台灣關係。澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）會後接受英媒訪問時被問到澳洲是否會和中國交戰，杜登表示：「這是中國的問題。」

杜登接受英媒《天空新聞》（Sky News） 專訪，被問到澳洲是否會與中國交戰時，杜登表示，中國共產黨發言人對台灣的企圖非常明確，同樣的，美國對台灣的意圖也非常明確，「沒有人樂見衝突，但這確實是中國的問題」。

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至於美英澳「AUKUS」聯盟，杜登指出，印太地區未來存在很大的不確定性，這也是這項歷史性協議如此重要的原因，此協議能讓澳洲能繼續深化與美國及英國的合作，「我們希望印太地區能夠和平穩定，而不是出現脅迫、干涉及欺凌」。

杜登也提到，從一些為中國共產黨發聲的發言人或媒體所看到政治宣傳話語，「我認為他們的言論適得其反而且不成熟，坦白說令人尷尬，同時也為我們的主張提供佐證」。杜登強調：「澳洲想要什麼？我們希望地區持續和平穩定，希望印尼、越南、斯里蘭卡及南韓有機會繼續發展，並為他們的人民提供更好的生活水準。」

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