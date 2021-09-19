發現關鍵分子！新研究曝銀河系「很可能」有外星生命

英國里茲大學團隊透過智利阿塔卡馬沙漠地的「ALMA」望遠鏡觀察宇宙，發現銀河系存在外星生命的可能性「比想像中要大得多」。（圖取自University of Leeds新聞稿）

2021/09/19 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國里茲大學（University of Leeds）科學團隊透過智利阿塔卡馬沙漠地的「ALMA」望遠鏡觀察宇宙，發現「關鍵有機分子」，因此，銀河系存在外星生命的可能性「比想像中要大得多」，研究發布在《天文物理期刊》增刊（The Astrophysical Journal Supplement Series）。

根據《每日郵報》報導，里茲大學科學團隊觀察5個「原行星盤」（Proplyd or Protoplanetary Disc），發現當中4個存在「關鍵有機分子」，參加研究的凱瑟琳博士（Dr.Catherine Walsh）表示，在地球上形成生命所需的相同成分，也存在於其他恆星周圍，因此，在其他行星環境，可能很容易找到啟動生命所需的物質。

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研究主要作者伊利博士（Dr.John Ilee）表示，這些複雜的大型有機分子，在整個太空的各種環境中都被發現，先前的實驗室和理論研究已經表明，這些物質是形成生命不可或缺的「原料」，在適當的情況下，這些物質會經過化學反應轉變為糖、胺基酸、甚至成為核醣核酸（RNA）的組成成分。

生物學界普遍認為，地球上的生命是基於RNA演變而來，伊利博士說，接下來想盡可能地了解這些有機分子的確切位置與數量，這些分子存在於行星的發源地─原行星盤當中；原行星盤是在新形成的年輕恆星外，環繞的濃密氣體。

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