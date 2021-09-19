為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    發現關鍵分子！新研究曝銀河系「很可能」有外星生命

    英國里茲大學團隊透過智利阿塔卡馬沙漠地的「ALMA」望遠鏡觀察宇宙，發現銀河系存在外星生命的可能性「比想像中要大得多」。（圖取自University of Leeds新聞稿）

    英國里茲大學團隊透過智利阿塔卡馬沙漠地的「ALMA」望遠鏡觀察宇宙，發現銀河系存在外星生命的可能性「比想像中要大得多」。（圖取自University of Leeds新聞稿）

    2021/09/19 00:57

    〔即時新聞／綜合報導〕英國里茲大學（University of Leeds）科學團隊透過智利阿塔卡馬沙漠地的「ALMA」望遠鏡觀察宇宙，發現「關鍵有機分子」，因此，銀河系存在外星生命的可能性「比想像中要大得多」，研究發布在《天文物理期刊》增刊（The Astrophysical Journal Supplement Series）

    根據《每日郵報》報導，里茲大學科學團隊觀察5個「原行星盤」（Proplyd or Protoplanetary Disc），發現當中4個存在「關鍵有機分子」，參加研究的凱瑟琳博士（Dr.Catherine Walsh）表示，在地球上形成生命所需的相同成分，也存在於其他恆星周圍，因此，在其他行星環境，可能很容易找到啟動生命所需的物質。

    研究主要作者伊利博士（Dr.John Ilee）表示，這些複雜的大型有機分子，在整個太空的各種環境中都被發現，先前的實驗室和理論研究已經表明，這些物質是形成生命不可或缺的「原料」，在適當的情況下，這些物質會經過化學反應轉變為糖、胺基酸、甚至成為核醣核酸（RNA）的組成成分。

    生物學界普遍認為，地球上的生命是基於RNA演變而來，伊利博士說，接下來想盡可能地了解這些有機分子的確切位置與數量，這些分子存在於行星的發源地─原行星盤當中；原行星盤是在新形成的年輕恆星外，環繞的濃密氣體。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    木星遭撞擊！表面大氣爆出「巨大白色閃光」
    2021/09/16 18:57

    木星遭撞擊！表面大氣爆出「巨大白色閃光」
    分析宇宙「不尋常X射線」！新研究發現「恆星吞下黑洞」
    2021/09/05 06:09

    分析宇宙「不尋常X射線」！新研究發現「恆星吞下黑洞」

    亞昕插旗青埔 打造複合式酒店式公寓
    不繞恆星轉！銀河系中心附近 發現4顆神秘「流浪行星」
    2021/07/08 00:25

    不繞恆星轉！銀河系中心附近 發現4顆神秘「流浪行星」
    中國宇宙射線觀測站：發現「天鵝座萬年前訊息」
    2021/05/18 23:42

    中國宇宙射線觀測站：發現「天鵝座萬年前訊息」

    全台唯一波灣富裕債
    外星球也會下雨！ 新研究：與地球有「驚人相似處」
    2021/05/09 07:17

    外星球也會下雨！ 新研究：與地球有「驚人相似處」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播