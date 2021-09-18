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    快割韭菜了！發改委：將制定「共同富裕」行動綱要

    中國發改委將制定共同富裕行動綱要，推動財富多次分配措施。（法新社）

    中國發改委將制定共同富裕行動綱要，推動財富多次分配措施。（法新社）

    2021/09/18 22:25

    〔編譯魏國金／綜合報導〕中共總書記習近平上月17日指示，「將在高質量發展中促進共同富裕，構建初次分配、再次分配、3次分配」的基礎制度安排。時隔僅1個月，中國發改委宣佈，將依照黨中央決策部署，進一步深化共同富裕問題的研究，「制定促進共同富裕行動綱要，推動構建初次分配、再分配、3次分配協調配套的基礎性制度安排」。此消息顯示，中國以國家機器之力，收割富者財富的時間不遠了。

    中國發改委就業司副司長常鐵威日前表示，共同富裕行動綱要「是為適應中國社會主要矛盾的變化和民眾改善生活的需要」，他矢言推動建構初次分配、再分配、3次分配措施，「多渠道增加城鄉居民收入，切實逐步提高居民收入和實際消費水平」。

    自由亞洲電台報導，經濟學家司令表示，中國政府目前想做的就是透過法律方式，收割民企的經濟成果。他說，「中國政府越來越多提出要實施2、3次分配，說白了就是政府站在自己制訂的法律上，把民營經濟40多年來辛苦創造的財富，再進一步奪回去。現在來說大量民企巨頭的勞動成果，可能下一步只能等著中國政府收割」。

    他指出，發改委制定共同富裕行動綱要之舉是為實施全面計劃經濟試水溫，他說，「讓國有經濟進一步坐大，收縮民營經濟佔中國經濟的比重，政府以後可能對民營經濟事事管，民營經濟以後也會日落西山，最終民營經濟將變成附屬在國有經濟上」。

    他說，中國經濟體量大，需先試探中國經濟社會與外資的反應，才能轉向計劃經濟，「中國有著向全面計劃經濟更深層和快速試水溫的過程」。不過，國有經濟的沈痾難解，再進一步壯大國有經濟規模，對中國而言是禍不是福。

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