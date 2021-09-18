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    中國生豬市場供過於求！養殖戶無奈嘆：賣1頭虧3千多

    中國生豬產能恢復勢頭迅猛，全國生豬市場出現「量足價跌」的情況，生產大省四川的生豬養殖持續虧損，價格已經跌破成本線。（圖擷取自微博）

    中國生豬產能恢復勢頭迅猛，全國生豬市場出現「量足價跌」的情況，生產大省四川的生豬養殖持續虧損，價格已經跌破成本線。（圖擷取自微博）

    2021/09/18 16:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國生豬市場供過於求，生產大省四川的生豬養殖持續虧損，價格已經跌破成本線，引發熱議。

    根據《央視財經》報導，今年以來，中國生豬產能恢復勢頭迅猛，全國生豬市場出現「量足價跌」的情況，生產大省四川的生豬養殖持續虧損，價格已經跌破成本線，有養殖戶表示，10天前出了100頭豬，每0.5公斤賣7元人民幣（約30台幣），相比2月份下降了一半，相比去年同期下降了6成以上，賣一頭豬虧了7.800人民幣（約3014至3444台幣）。

    對此，中國網友紛紛表示，「之前死貴死貴的，現在七八塊一斤，我們這都十幾斤的買」、「豬肉確實便宜了，可曾經漲價的餐廳缺不會降價了，只有自己買生肉做飯才能享受到便宜的豬肉了」、「看著豬肉漲價一窩蜂全去養豬，等大批生豬進入市場，價格回落到正常就開始賣慘，養豬也是生意，有賺就有賠」。

    不過也有人指出，「那些覺得養豬人把錢都掙多了的人，應該問一下為什麼去年豬肉那麼貴，大多數養殖戶家裡的豬全都因為非洲豬瘟死光了，死光意味著全部虧損，之後才因為市場缺豬導致豬價上漲，養豬成本更高，那時我爸帶著我去給豬買藥，成千上萬買藥，通宵打針，大年初一初二初三初四初五一直死豬，最後死光，那時候賠了多少？誰成想有這麼多投機的往裡鑽啊」、「市場的波動對養殖戶來說，實在不容易」。

    中國生豬產能恢復勢頭迅猛，全國生豬市場出現「量足價跌」的情況，生產大省四川的生豬養殖持續虧損，價格已經跌破成本線。（圖擷取自微博）

    中國生豬產能恢復勢頭迅猛，全國生豬市場出現「量足價跌」的情況，生產大省四川的生豬養殖持續虧損，價格已經跌破成本線。（圖擷取自微博）

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