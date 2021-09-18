維基百科：遭親中勢力滲透 封禁7中國編輯

BBC中文網17日引述營運維基百科（Wikipedia）的美國維基媒體基金會方面表示，維基百科已遭親中勢力滲透。（歐新社）

2021/09/18 13:21

〔中央社〕BBC中文網17日引述營運維基百科（Wikipedia）的美國維基媒體基金會方面表示，維基百科已遭親中勢力滲透，為此已封禁中國大陸維基人用戶組的7名編輯，並撤銷另外12人的管理者權限。

美國維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）副主席丹尼斯（Maggie Dennis）接受英國廣播公司（BBC）中文網訪問時表示，基金會對中文維基百科中的滲透已進行近一年的調查。但在今年夏天，對於志願編輯安全的「可信威脅」已經「令我們優先採取迅速回應」。

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香港自由新聞（Hong Kong Free Press）7月曾報導，中國大陸與香港的維基志願編輯在描述政治事件的時候，出現了衝突。中國大陸的志願編輯甚至向香港警務處國家安全處舉報香港志願編輯。

丹尼斯指出，基金會採取的行動是將中國大陸維基人和香港志願編輯之間的衝突考慮在內。

據報導，中國大陸維基人用戶組號稱有300名成員，而維基媒體基金會已封禁了其中7名用戶，並撤銷了另外12人的管理者權限。

關於這項針對滲透行動的調查，丹尼斯進一步表示，滲透行動是指一組用戶占據維基百科的編輯權，試圖實施中國的訊息過濾，而操控維基百科的內容，是其中一個目標。

不過，她也表示：「我不能夠就此將矛頭指向中國政府，也沒有資訊引導我這樣做。」

據報導，中國大陸維基人用戶組（Wikimedians of Mainland China）則在「求聞」網站刊文，指控美國維基媒體基金會的做法是「對一小部分人進行了毫無根據的誹謗」。

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