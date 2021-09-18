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    印度女學生穿短褲被禁入考場 用「窗簾」圍腿才能應試

    印度一名19歲女學生前往當地大學考試，因穿著短褲遭監考官擋在教室門外，並要求應換穿長褲或長褲，女學生最終使用窗簾遮住腿部，才得以進入考場。短褲示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    印度一名19歲女學生前往當地大學考試，因穿著短褲遭監考官擋在教室門外，並要求應換穿長褲或長褲，女學生最終使用窗簾遮住腿部，才得以進入考場。短褲示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2021/09/18 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆邦（Assam）近日一名19歲女學生前往當地大學考試，因穿著短褲遭監考官擋在教室門外，並被要求換穿長褲或長褲，最終只好使用窗簾遮住腿部，才得以進入考場，消息曝光引發外界討論。

    綜合外媒報導，事件發生於本月15日，19歲女大生塔穆里（Jublee Tamuli）在父親陪同下，前往吉里賈南達喬杜里管理與技術學院（Girijananda Chowdhury Institute of Management & Technology）應考「阿薩姆邦農業大學藥物科學研究所」，未料監考老師稱其穿短褲「不符服裝規定」，拒絕讓她入場。

    塔穆里的父親得知後，趕緊前往學院附近的市集採購長褲，但市集距離學校約8公里，恐趕不上考試，現場2名陌生女性見狀，建議塔穆里使用窗簾蓋過腿部，最終得以順利進入考場。

    塔穆里應考後，向考場外的媒體說，自己因穿短褲被監考老師拒於門外，又出言羞辱；她強調，准考證或考試須知皆無註明不可穿著短褲，加上幾日前穿著同樣服裝，前往另一間學校應考也安然無恙，不禁嘆道「這是我人生中最屈辱的一天」。

    吉里賈南達喬杜里管理與技術學院長表示，事件發生時他並不在場，並說明，「阿薩姆邦農業大學向我們租借教室，做為考試使用，監考老師是外派人員」，強調學院沒有限制女性衣著。

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