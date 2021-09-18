怪颱璨樹接連橫掃日韓釀災 今挾豪雨直進東日本首都圈

璨樹颱風17日傍晚登陸日本九州，預計穿越四國及關西地方，持續東進至太平洋側。示意圖。（美聯社資料照）

2021/09/18 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕璨樹颱風日前遠離台灣後，挾帶雨勢接連掃過中國及南韓致災，昨（17）晚再登陸日本九州，預計將橫跨約半個日本朝太平洋側前進，關東地區首都圈恐面臨激烈豪雨強襲。

綜合外媒報導，璨樹颱風17日傍晚自日本九州登陸後，穿越四國和關西地方持續東進，預計18日強度逐漸減弱，但仍將影響東日本地區，為首都圈等地帶來強降雨，當局呼籲民眾嚴防可能的土石及淹水災情。

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根據日本氣象廳觀測，今（18）日中午12時左右，璨樹以每小時35公里速度通過愛知縣豐橋市西南方的海域繼續朝東行進，目前中央氣壓1000百帕、最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺，暴風半徑280公里內風速達每秒15公尺以上。

由曝光的現場畫面可見，昨晚首當其衝的福岡縣等地颳起強風，鐵皮、屋瓦、玻璃等物品被捲起飛散，宛如恐怖凶器；部分地區則因短時間內雨量激增，出現淹水災情。

另外，璨樹此前挾帶強風暴雨經過南韓濟州島等南部地區，造成全國24個航班停飛，濟州市、西歸浦市的11處道路被積水淹沒，20處公、私有設施受損，農田浸水面積達3064公頃，幸未傳人員傷亡。

璨樹颱風近日影響南韓，15日濟州島沿海出現大浪。（歐新社資料照）

璨樹颱風為南韓濟州島南部帶來豪雨，多地出現淹水災情。（歐新社資料照）

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