新加坡甫放寬防疫措施 日增935例確診「創逾16個月新高」

新加坡17日新增935例確診，刷新逾16個月以來新高。圖為星國總理李顯龍接種第3劑疫苗。（路透資料照）

2021/09/18 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡政府自8月中採行「與病毒共存」策略，逐步放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，然而當地染疫人數卻連日攀升，17日一口氣新增935例確診，刷新逾16個月以來新高。當局本週起為60歲以上長者施打第3劑加強針。

綜合外媒報導，新加坡衛生部17日通報新增935例確診，僅1例為境外移入，其餘934例全是本土病例，當局正密切關注12起大型群聚感染事件；重症患者增至104人，其中82人為60歲以上長者。截至當日，新加坡累計7萬5783例確診，59例病歿。

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官方數據顯示，過去28天的確診個案中，高達98.2%是無症狀或輕症患者。另據統計，星國總人口約570萬，截至16日已有82%人口完整接種2劑疫苗，84%至少接種1劑。

據報導，新加坡自8月中起逐步解封，月底即爆發新一波疫情，衛生部長王乙康昨（17日）指出，感染已進入第4個翻倍周期，接下來單日新增確診恐破千例，王乙康也坦言，每個決定與病毒共存的國家都必須經歷一次「傳播潮」，籲請國民堅守防疫。

不過，當局表示，近來本土確診數激增，但重症病例仍維持少數，此情況歸功於高疫苗接種覆蓋率，「疫情還在預料範圍之內」。

報導指出，新加坡本週起為60歲以上長者追加接種第3劑疫苗，總理李顯龍17日率先公開接種，同時呼籲符合資格的民眾儘速施打，以對抗Delta變異株侵襲，降低重症及住院率。

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