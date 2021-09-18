軍情動態》印度採購56架C295運輸機 40架在當地製造為首例

延遲3年左右，印度上週終於批准向空巴集團採購56架C295運輸機，其中40架授權由印度的塔塔集團（TASL）在當地製造。圖為C295模型2018年於印度大型國防展展出。（法新社）

2021/09/18 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕延遲3年左右，印度上週終於批准向空巴集團採購56架C295運輸機，其中40架授權由印度的塔塔集團（TASL）在當地製造，為印方採購案中首次由外國原廠授權，轉讓技術由印度私企承造軍機的案例。

根據《Defense News》 報導，為印度國防事務最高決策機構的內閣安全委員會於8日批准上述採購案，印度國防部下個月將和空巴集團簽訂價值25億美元（約合新台幣695億元）的合約，後者將直接提供首批16架C295運輸機，剩餘的40架則由塔塔集團在印度製造，10年內分批交付，此次為印度私企首度獲外國廠商授權承造軍機。

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塔塔集團會另外獲得一張價值5億美元（約合新台幣138億元）的合約，負責C295機隊的後勤維修作業，該公司一名不具名高級主管透露，未來會在班加羅爾建立負責維修後勤的工廠。

印度國防部強調，這起採購案能加強印度國內航空業的製造能力，減少依賴進口，甚或增加外銷量。

為汰換印度斯坦航空公司（HAL）生產的Avro Hs748運輸機，印度國防部於2013年5月進行全球招標，由於潛在競爭者烏克蘭安東諾夫設計局因俄羅斯制裁，供應鏈遭中斷而選擇退出，最後只有空巴集團投標。

不過後續在價格、授權技術轉讓、抵銷協議以及印方運輸需求等問題的談判上花了不少時間，整起採購案延後3年左右才將所有問題解決，敲定合約。

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