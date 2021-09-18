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    2030碳排放不減反增 聯合國示警：改善氣候變遷方向錯誤

    聯合國報告指出，全球改善氣候變遷的承諾並無法有效解決危機。（路透）

    聯合國報告指出，全球改善氣候變遷的承諾並無法有效解決危機。（路透）

    2021/09/18 08:31

    〔即時新聞／綜合報導〕極端氣候現象逐年加劇，氣候危機迫在眉睫。但據聯合國最新評估指出，即便國際對應對氣候變遷提出多項承諾和行動，全球仍走在錯誤的道路上，危險程度持續上升。

    聯合國氣候變遷綱要公約提出的研究報告顯示，專家在研究超過100個國家的氣候計畫後的結論是，「我們朝著錯誤的方向前進」。科學界近期認定要避免高溫環境最嚴峻的衝擊，全球碳排放在2030年得減少45％。

    但依照目前的趨勢，排放量不但不會下降，反倒會上升16％，屆時氣溫將上升攝氏2.7度，與《巴黎協定》訂定的控制全球氣溫上升幅度在工業革命前水準1.5度以內目標相去甚遠。

    聯合國氣候協調主任艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）直言，「排放量上升16％是巨大的隱憂，與採取快速、永續及大規模的限縮排放，以避免受到嚴厲氣候後果的科學呼籲背道而馳。」

    聯合國提到，《巴黎協定》有191國參與，但至今只有113國提出改善環境承諾。另一份由「世界資源研究所」及「氣候分析」提出的報告，則強調中國、印度、沙烏地阿拉伯及土耳其製造了全球33％的溫室氣體排放，卻尚未提出更新計畫。

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