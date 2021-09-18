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    美軍坦言無人機空襲阿富汗誤殺10名平民

    2021/09/18 05:12

    〔中央社〕美軍中央司令部司令麥肯錫今天坦言，8月29日美軍無人機在阿富汗進行空襲，導致10名平民不幸喪生。美國國防部長奧斯汀也隨即發表聲明向罹難者家屬表達哀悼。

    麥肯錫（Kenneth McKenzie）今天透過視訊出席美國國防部新聞簡報，說明8月29日美軍在阿富汗執行最後一場空襲，摧毀對阿富汗首都喀布爾機場構成威脅的一輛車。當時就傳出這場攻擊導致10名平民喪生。

    對此，麥肯錫坦承，在調查後確信，至少有包括7名兒童在內的10人在這次攻擊中死亡。對於這起悲劇他深感哀痛，「這是一個錯誤，我誠摯表達歉意」，他也會負起全責。

    麥肯錫表示，這起空襲計畫原先是針對極端組織伊斯蘭國（IS）的行動，因為美國情報機構確信，武裝分子計劃攻擊喀布爾機場。

    奧斯汀（Lloyd Austin）隨即發出聲明表示，已在今天上午聽取麥肯錫對這項空襲的調查結果簡報。調查結果確認這次空襲是為了阻止喀布爾國際機場迫在眉睫的威脅，卻導致多達10名平民死亡，其中包括7名兒童。調查也顯示目標車輛司機艾哈邁迪（Zemari Ahmadi）與「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）無關。

    奧斯汀代表國防部向罹難者家屬表達最深切哀悼，並從這個可怕的錯誤中汲取教訓。他也已經要求展開調查並問責。（編輯：徐睿承）1100918

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