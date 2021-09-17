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    驚悚影片曝！大學師駕車過彎不慎翻覆 拋飛數公尺後慘死

    納瓦夫講師過彎不慎車子翻覆後，整個人被拋出車外數公尺高。（圖擷取自Vib0563推特）

    納瓦夫講師過彎不慎車子翻覆後，整個人被拋出車外數公尺高。（圖擷取自Vib0563推特）

    2021/09/17 16:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中東國家沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）13日發生一起驚悚車禍，一名在技術學院擔任講師的男子，行經學校附近一處彎道時，車子不慎翻覆，人被拋飛至數公尺的高空中，再重摔落地，5秒鐘的驚悚畫面在社群平台瘋傳，而校方也證實死訊。

    根據《News24》報導，當地時間13日早上10時30分，吉達技術學院（Jeddah College of Technology）講師納瓦夫（Nawaf Al-Asmari），駕駛的白色車輛，在學校附近一處彎道發生車禍，而待救護車抵達後，他早已失去生命跡象。

    由行車紀錄器的影片可見，車禍發生時，納瓦夫的車在路面翻滾數圈，同時揚起大量煙塵，而他本人則因撞擊力道過大，被拋飛在空中，呈現頭朝下，腳朝上的姿勢，隨後就消失在畫面中，驚悚的畫面令目擊者感到怵目驚心。

    意外發生後，吉達技術學院證實死者納瓦夫在該校服務，並在推特上悼念他，師生們相當遺憾這場悲劇發生。許多大學生也向當地媒體坦言，發生事故的彎道，已經不是第一次出事了，呼籲交通及執法單位能介入處理，以防悲劇再次發生。

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