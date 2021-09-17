疫情害的！英國預期壽命劇降至10年新低 男性創紀錄減壽1.3歲

英國一份新出爐的官方數據顯示，該國的預期壽命已降至2011年以來新低，其中男性國民的預期壽命更劇降1.3歲，跌破80歲大關。（法新社）

2021/09/17 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，全球已有超過2億病例，並有455萬人死亡，英國一份新出爐的官方數據顯示，該國的預期壽命已降至2011年以來新低，其中男性國民的預期壽命更劇降1.3歲，跌破80歲大關。

綜合外媒報導，英國公共衛生局（PHE）發布的新報告指出，在今年3月21日至7月2日間，全英國死亡人數是往年同期的1.4倍，而此一趨勢完全是當前襲捲全球的疫情所導致。

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報導指出，受大流行影響，英國男性預期壽命自80歲降至78.7歲，減少了1.3歲，創下相關紀錄，而女性預期壽命則下降了0.9歲，現為82.7歲，雙雙成為2011年來最低預期壽命。

在疫情流行的大背景下，英國境內貧富差距造成的預期壽命不平等現象持續擴大，貧窮人口與富裕人口的預期壽命差距增加，來到過去20年有紀錄以來的新高。

報導稱，造成此一現象的主要原因也是新冠疫情，但貧窮人口在受到慢性疾病侵蝕時，獲得的醫療資源差異，同樣也是數字背後的關鍵因素。

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