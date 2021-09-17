為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疫情害的！英國預期壽命劇降至10年新低 男性創紀錄減壽1.3歲

    英國一份新出爐的官方數據顯示，該國的預期壽命已降至2011年以來新低，其中男性國民的預期壽命更劇降1.3歲，跌破80歲大關。（法新社）

    英國一份新出爐的官方數據顯示，該國的預期壽命已降至2011年以來新低，其中男性國民的預期壽命更劇降1.3歲，跌破80歲大關。（法新社）

    2021/09/17 14:11

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，全球已有超過2億病例，並有455萬人死亡，英國一份新出爐的官方數據顯示，該國的預期壽命已降至2011年以來新低，其中男性國民的預期壽命更劇降1.3歲，跌破80歲大關。

    綜合外媒報導，英國公共衛生局（PHE）發布的新報告指出，在今年3月21日至7月2日間，全英國死亡人數是往年同期的1.4倍，而此一趨勢完全是當前襲捲全球的疫情所導致。

    報導指出，受大流行影響，英國男性預期壽命自80歲降至78.7歲，減少了1.3歲，創下相關紀錄，而女性預期壽命則下降了0.9歲，現為82.7歲，雙雙成為2011年來最低預期壽命。

    在疫情流行的大背景下，英國境內貧富差距造成的預期壽命不平等現象持續擴大，貧窮人口與富裕人口的預期壽命差距增加，來到過去20年有紀錄以來的新高。

    報導稱，造成此一現象的主要原因也是新冠疫情，但貧窮人口在受到慢性疾病侵蝕時，獲得的醫療資源差異，同樣也是數字背後的關鍵因素。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國宣布第三劑接種計畫 50歲以上國民與高危群體皆可施打
    2021/09/15 07:56

    英國宣布第三劑接種計畫 50歲以上國民與高危群體皆可施打
    英國第三劑加強針計畫將上路 政府人士曝「最佳接種組合」
    2021/09/14 21:59

    英國第三劑加強針計畫將上路 政府人士曝「最佳接種組合」

    逆勢順銷！立軒天諾 銷售破85成
    BNT疫苗效力下降比AZ快 專家點出關鍵原因
    2021/09/12 17:47

    BNT疫苗效力下降比AZ快 專家點出關鍵原因
    英男把檢疫證明陽性改陰性在機場被抓包 恐面臨最高8年徒刑
    2021/09/10 12:43

    英男把檢疫證明陽性改陰性在機場被抓包 恐面臨最高8年徒刑
    武漢肺炎》英研究：孩童染疫後 1/7出現長期症狀
    2021/09/02 00:05

    武漢肺炎》英研究：孩童染疫後 1/7出現長期症狀
    英國新增逾3萬例確診 加購3500萬劑輝瑞供第3劑使用
    2021/08/24 09:57

    英國新增逾3萬例確診 加購3500萬劑輝瑞供第3劑使用
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播