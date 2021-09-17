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    美澳外長防長會談 強化與台灣關係、挺台參與國際組織

    澳洲國防部長杜登（Peter Dutton，左起）、外交部長潘恩（Marise Payne），16日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會晤。（路透）

    澳洲國防部長杜登（Peter Dutton，左起）、外交部長潘恩（Marise Payne），16日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會晤。（路透）

    2021/09/17 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與澳洲16日舉行外長和防長高層會談，聚焦中國威脅，雙方會後發表聯合聲明，表示台灣在印太地區扮演重要角色，美澳兩國都有意強化與台灣關係，並稱台灣是兩國的重要夥伴。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）16日在華盛頓與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、國防部長杜登（Peter Dutton）會晤。

    雙方會後發表聯合聲明說，部長們強調台灣在印太地區的重要作用，雙方都表示有意強化與台灣關係，台灣是民主國家的領頭羊，也是美澳兩國的重要夥伴。

    聲明提到，美澳支持台灣有意義參與國際組織，在國家地位非入會的先決條件條件下，支持成為會員；以國家地位作為先決條件的組織，美澳則支持台灣以觀察員或貴賓（guest）身分參與。

    聯合聲明強調，美澳繼續支持在不訴諸威脅或脅迫的情況下，和平解決兩岸問題，兩國也共同承諾，會與台灣在太平洋地區強化捐助方協調工作。

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