福建疫情嚴峻，6天超過200例確診，兒童占多數。（圖擷取自微博）

2021/09/17 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重燃，福建成為重災區，6天就報告了超過200例陽性確診病例，專家指出，這波疫情至少傳播了5代，且低齡兒童占感染多數，引發網友熱議。

綜合中媒報導，中國福建省於昨（16日）再度新增61例本土確診病例，以及6例無症狀感染者，除了莆田市以外，疫情遍布廈門、泉州、漳州等地，疫情至今，短短6天就報告了超過200例陽性確診病例。

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專家指出，福建疫情至少傳播了5代，現在仍處於上升期，形勢十分嚴峻，加上莆田確診的低齡兒童占多數，目前已增派50名兒科醫護支援莆田，儘管目前尚未發現疫情外溢到其他省分，但仍應提高警惕。

對此，中國網友紛紛無奈表示，「今年中秋和國慶的旅遊業又要黃了？」、「這兩年真是旅遊業的災難年」、「這200例有多少打疫苗的？」、「疫苗到底管用不管用」、「學生基本都沒打吧，太小了」、「啥時間能停工，瑟瑟發抖」、「建議全員免費做核酸，不然沒幾個人願意去做核酸，到現在疫情發展這麼快，證明全員做核酸是有必要的，希望福建領導重視起來」。

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福建疫情嚴峻，6天超過200例確診，兒童占多數。（圖擷取自微博）

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