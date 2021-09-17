巴西衛生部建議暫停為無合併症青少年接種疫苗 遭各州抨擊

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）建議各州應暫停對12至17歲無合併症的青少年接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。（路透）

2021/09/17 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕巴西衛生部15日宣布一項技術聲明，建議應暫停對12至17歲無合併症的青少年接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，現在只建議有永久性殘疾、合併症或入獄的青少年可以在該年齡層接種疫苗。不過此建議遭許多州及專家抨擊。

綜合外媒報導，巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，現在為青少年接種疫苗是「不合時宜的」，因為該國施打的350萬名青少年中，有1545人出現不良反應。

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他同時指出，聖保羅州一名16歲青少年在接種BNT疫苗後死亡，但是否與疫苗有關係，有待調查，因此，「就目前來看，為慎重起見，在反應不良結果出爐前，不建議青少年再接種疫苗」，即使是已接種第1劑疫苗的年輕人，在不屬於病毒高危險人群範圍，都應先暫停接種疫苗。

不過，許多州拒絕聽取建議，繼續為12至17歲無合併症的青少年接種疫苗，包括該國人口最多的聖保羅州。

巴西免疫學會（SBIm）副會長巴拉賴（Isabella Ballalai）則指出，只要有足夠的BNT疫苗劑量、基於公衛建議，就有必要為青少年接種，並引用世界衛生組織承認青少年接種疫苗是益大於風險，「儘管有報告出現青少年接種輝瑞疫苗產生嚴重不良反應（心肌炎）的情況，但發病率是每百萬人16例」。

同時，巴拉賴認為，現在中斷疫苗接種會造成混亂，還會給民眾「疫苗不安全」的印象，「世衛組織和衛生部目前首要任務，是完成對成人人口接種2劑疫苗，包括有合併症的青少年和孕婦接種疫苗，並為年長者施打追加劑（第3劑）」。

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