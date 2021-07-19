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    港媒：估計壹傳媒進入下市倒數

    據港媒報導由黎智英創辦並在香港交易所上市的壹傳媒集團，估計開始進入下市倒數。（路透資料照）

    據港媒報導由黎智英創辦並在香港交易所上市的壹傳媒集團，估計開始進入下市倒數。（路透資料照）

    2021/07/19 10:23

    〔中央社〕據港媒報導由黎智英創辦並在香港交易所上市的壹傳媒集團，估計開始進入下市倒數。

    明報今天在報導中表示，壹傳媒股份自6月17日起停止交易，旗下蘋果日報接著結束營運，由於集團主要業務結束，加上港交所已發信查詢，估計公司已開始進入下市倒數。

    據報導指出，過去1個月，已有接近350萬股壹傳媒股份由中央結算轉為實物持股，涉及超過30名股東。

    報導引述廣播電台節目主持人香樹輝說，一直持有壹傳媒股票，但股價長期不振，又沒有利息，已預期它會變成「廢紙」，留下股票就當作教育子孫，什麼是投資風險。

    但報導同時引述證券業人士說，股東將股份轉為實物持股，即投資者改用實名登記成為實物股東，日後可轉用股份作買賣契據（俗稱Buy Sold Note）方式交易。

    早前已有媒體報導，壹傳媒股票恢復買賣的機會頗低，股票可能會變成「廢紙」。

    警方國家安全處於6月17日以違反國安法為由，拘捕了蘋果日報及其母公司壹傳媒5名高層。當天上午，壹傳媒宣布股票暫時停止交易，但至今尚未恢復買賣。

    星島日報曾引述股票分析師協會主席鄧聲興說，按照港交所上市規則，上市公司必須有足夠業務才可維持上市。

    他說，蘋果日報若停刊，壹傳媒餘下的業務未必足以支持其上市地位，屆時股份將會長期停牌（停止交易），直至除牌（取消上市地位）為止。

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