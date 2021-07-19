軍情動態》文武大王號逾8成艦員確診 軍機飛亞丁灣將艦員載回

南韓近期武漢肺炎疫情嚴峻，過去一天再增1252例，海軍部隊文武大王號驅逐艦（見圖）染疫的病例也急速攀升，過去一天又新增179例，累計已有逾8成艦員確診。（資料照，法新社）

2021/07/19 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情嚴峻，過去一天再增1252例，海軍部隊文武大王號驅逐艦染疫的病例也急速攀升，過去一天又新增179例，累計已有逾8成艦員確診。

韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部今日通報，過去一天新增1252例確診病例，連續13天單日確診破千，其中境外輸入病例44例，社區感染病例1208例。以地區劃分來說，首都圈有811例（67.1%），非首都圈397例（32.9%），非首都圈的確診病例佔比連日超過30%，讓當局繃緊神經，到8月1日前已禁止5人以上聚集，熱門景區濟州市和江陵市分別將保持社交距離響應級別上調到第三級和第四級。

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先前在海上執行任務、近日也爆出病例的南韓海軍清海部隊第34梯隊文武大王號驅逐艦（Munmu the Great，4400噸級），過去一天病例再增179例，累計共有247例，超過8成的艦員確診染疫。其餘的艦員當中，還有4人被通報無法判定。

報導提到，目前有16例確診病例住院接受治療，尚無重症病例，政府也已經派出2架空軍空中加油運輸機將部隊官兵接回，預估最快可在20日下午讓艦員抵達首爾機場。同時也將有148名海軍官兵，將代替第34梯隊接管文武大王號，之後會將文武大王號從亞丁灣（Gulf of Aden）駛回。亞丁灣是位於葉門和索馬利亞間的一片阿拉伯海水域。

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