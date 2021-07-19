中國旅遊部落客烈士墓碑打卡 遭檢察機關調查、帳號永久封鎖

一名中國旅遊部落客在新疆康西瓦烈士陵園打卡，被網友舉報擺出不敬姿勢，遭到執法機關調查。（取自微博）

2021/07/19 05:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國旅遊部落客日前在海拔4000多公尺的新疆康西瓦烈士陵園打卡，並張貼自己與烈士墓碑的合影，被網友舉報擺出不敬姿勢，污辱英雄烈士，遭到檢察機關介入調查。中國新聞平台「今日頭條」接獲舉報後，已永久封鎖該名旅遊部落客的帳號。

近年來，中國網路空間的民族主義和愛國主義情緒高漲，只要網路上爆出褻瀆「英烈」的言論與行為，均遭到執法機關嚴懲，以及大批「小粉紅」網友圍剿。

請繼續往下閱讀...

綜合澎湃新聞、觀察者網等中國媒體報導，有微博網友18日舉報，一名旅遊部落客在衛國戍邊英雄墓碑旁擺pose，引發眾怒。該名旅遊部落客雖然配文「尊敬」，但從發佈的2張照片來看，一張照片中，他滿面笑容，腳踩碑座，身體斜倚在烈士墓碑上；另一張照片中，他一隻手撐在墓碑上，另一隻手甚至對著墓碑比出了疑似「槍」的手勢。

新疆檢察微博18日表示，檢察機關已和文旅部門聯繫，建議將該名部落客列入旅遊黑名單；當地檢察機關已聯合軍事檢察機關，趕赴康西瓦烈士陵園，督促加強管理，防止再次發生褻瀆英烈的行為。新疆和田皮山縣人民檢察院官方微博「皮山檢察」指稱，根據刑法299條之規定，該名網友行為已涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，已督促皮山縣公安局立案，後續還將以刑事附帶民事公益訴訟手段追究其民事責任。

「皮山檢察」18日晚間再次通報最新處理進展，聲稱已與該名部落客目前所處地阿里公安機關取得聯繫，協調配合，督促其儘快到皮山縣公安局接受調查。

該名部落客在今日頭條旗下短影片平台「抖音」自稱是歐洲頂尖商學院「愛爾蘭國立都柏林大學」（UCD）金融碩士，正在進行40國環球旅行。

據報導，康西瓦烈士陵園海拔4280公尺，葬著中國人民解放軍「守衛邊關、為國捐軀的烈士」。中國和印度在2020年6月加勒萬河谷衝突中，陣亡解放軍陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉的墓碑也立在該處。

網友對此痛批「侮辱烈士，罪不可赦。」「這樣的人可以開除國籍嗎？」「我就一句話，沒啥可說的，幹吧。」「這樣的貨還不關起來，更待何時？！」還有網友說，「還要查有沒有境外指使」「果然是這些高素質的西方大學培育的人才啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法