呼應拜登 美公衛局長指控社群媒體傳播疫苗不實資訊

美國公共衛生局長莫西18日表態支持加州洛杉磯郡恢復室內公共場所戴口罩的規定，並指責「臉書」等社群媒體公司助長疫苗錯誤資訊傳播。（美聯社檔案照）

2021/07/19 05:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國公共衛生局（USPHS）局長莫西（Vivek Murthy）18日表態支持聯邦政府的防疫指南，即完整接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗者不再需要戴口罩，但支持各地視疫情發展和接種率彈性調整政策，同時指責「臉書」等社群媒體公司助長疫苗錯誤資訊傳播。

法新社和路透報導，莫西在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）等數個電視節目中表示，聯邦政府允許已經接種者不必再戴口罩，但各地可以根據新增感染病例和接種率，視疫情發展彈性恢復戴口罩的規定，就像加州洛杉磯郡一樣。

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洛杉磯衛生當局15日表示，由於新增確診與住院人數持續增加，17日晚間11時59分起重新實施室內公共場所強制戴口罩的規定。不過，洛杉磯郡警長辦公室聲稱，此舉違反美國疾病管制暨預防中心（CDC）防疫指南，將不予執行。

在Delta變種病毒肆虐下，美國上週新增確診病例比前7天增加70％，平均每天達3萬例。每週死亡人數增加26％，平均每天有250人死亡，其中大部分是未接種疫苗的患者。莫西表示，由於疫苗接種率停滯，他對今年秋天的疫情發展感到「高度憂心」。

莫西呼應美國總統拜登的說法，指控社群媒體助長質疑武肺疫苗安全性和有效性的虛假資訊傳播。儘管他肯定這些科技公司已採取積極措施，但「我也在公開和私下場合告訴他們，這還不夠。」

針對拜登認為社群媒體「殺人」的指控，臉書副總裁羅森（Guy Rosen）17日在該公司部落格貼文為己辯護，指稱臉書在美國的用戶有85％接種過或希望接種武肺疫苗，而拜登未能達成7成美國人在7月4日前接種的目標，並非臉書所造成。臉書已經制定規範，防範與武肺及疫苗相關的虛假資訊，並提供關於這些主題的可靠訊息。

明尼蘇達州民主黨聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）在「美國國情」節目中表示，她正在尋找讓社群媒體公司對疫苗錯誤訊息承擔法律責任的方法，並暗示某些公司可能必須被拆分，「我喜歡使用反壟斷手段，這樣才能與壟斷性平台展開競爭。」

密蘇里州春田市（Springfield）市長麥克盧爾（Ken McClure）便將當地疫苗接種率低下的部分原因，歸咎於錯誤資訊的散播。麥克盧爾在哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對全國」（Face the Nation）節目中表示，許多透過社群媒體傳播的東西傷害了整個社會，「還有我們的社區。」

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