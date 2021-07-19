又命中！《辛普森家庭》7年前「這一幕」精準預測布蘭森上太空

布蘭森（左下）與太空船上的2名駕駛、4名乘客（包括布蘭森及3名維珍員工）一同展開這趟太空旅行。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

2021/07/19 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）11日晚間搭乘自家太空船，由特製運輸機載運升空，接著太空艙分離機身發射進入太空後安全降落地球，而知名動畫《辛普森家庭》，早在7年前就已經出現這一幕，讓網友驚嘆「再度預言成功」。

綜合外媒報導，《辛普森家庭》曾經成功預測國際大事，2000年曾調侃當時為企業家的川普會在將來當選美國總統，結果2016年後此事成真；2021年美國總統就職典禮上，新任副總統賀錦麗當天穿著亮紫色套裝，搭配珍珠項鍊耳環，不少網友發現與《辛普森家庭》2000年另外一集畫面如出一轍。

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布蘭森登上太空後，網友立刻發現，《辛普森家庭》2014年播出的某一集中，曾畫出一名富豪漂浮在太空艙中進行太空旅遊，儘管官方並未證實，但該富豪的外貌特徵，與布蘭森高度相似，連維珍銀河官方推特都忍不住PO出比對圖讚嘆：「又讓《辛普森家庭》預測成功」。

The Simpsons predicted it… ???? — virginatlantic （@VirginAtlantic） July 13, 2021

2021年美國總統就職典禮上，新任副總統賀錦麗當天穿著亮紫色套裝，搭配珍珠項鍊耳環，不少網友發現與《辛普森家庭》2000年另外一集畫面如出一轍。（本報合成，資料照）

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