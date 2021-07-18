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    振奮！印度重災區實戰Delta病毒 AZ疫苗為主防重症明顯有效

    圖為印度醫護人員為民眾接種AZ疫苗。（法新社）

    圖為印度醫護人員為民眾接種AZ疫苗。（法新社）

    2021/07/18 22:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據彭博社報導，印度首度針對「突破性感染」的全國性研究顯示，完全接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗之後感染Delta變種病毒的人群中，僅有0.4%的人病逝，不到10%需住院治療，且這些患者都沒有人需要用到呼吸器或氧氣支援，也沒有人被送進加護病房，此研究結果再次凸顯施打疫苗能大幅降低住院和死亡率，而目前印度施打的疫苗，以阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）佔絕大多數（印度版AZ疫苗名為「Covishield」）。

    突破性感染（breakthrough infection）指完整接種疫苗後仍染疫。印度醫學研究委員會（ICMR）的專家古普達（Nivedita Gupta）針對印度17個邦和地區的677名臨床病例進行分析。這些病例均接種了一劑或兩劑疫苗。其中接種兩劑疫苗的突破性感染病例中，有86%是感染Delta病毒，但疫苗證實有效抑制住院重症和死亡，死亡率約0.4%，住院率不到10%，且全為輕症。

    研究報告稱，該數據表明，武肺疫苗有效降低了Delta病毒感染者的重症率、住院率和死亡率。印度這一研究結論有力佐證了目前學界關於現有疫苗對Delta病毒有效性的判斷。不過彭博疫苗追蹤數據顯示，目前全印度13億人口中，僅5.7%打完兩劑疫苗。

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