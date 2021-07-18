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    德州議員到華府陳情3人確診 賀錦麗曾接見2人

    美國副總統賀錦麗（見圖）13日在華盛頓接見德州民主黨州議員一行人，事後傳出其中3人確診。（法新社）

    美國副總統賀錦麗（見圖）13日在華盛頓接見德州民主黨州議員一行人，事後傳出其中3人確診。（法新社）

    2021/07/18 19:48

    〔中央社〕美國德州眾議院民主黨黨團17日表示，數十名民主黨議員出走華府，試圖阻擋共和黨支持的一項限制性投票新法案通過，其中3名議員被檢測出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性。

    黨團聲明，這3位州議員均已接種過疫苗，但依舊在過去24小時之內陸續確診。

    美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）曾在13日和其中2名後來確診的議員見面。

    賀錦麗的發言人桑德斯（Symone Sanders）聲明，根據檢測出爐的時間表，「判定副總統和當時在現場的工作人員沒有被傳染的風險，因為他們和確診者沒有近距離接觸，因此不需要篩檢或隔離」。

    桑德斯並稱：「副總統和她的工作人員都接種完疫苗。」

    前往華府的代表團成員之一、德州眾議員雷諾茲（Ron Reynolds）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），會因為檢測結果小心行事。

    他說：「我們非常認真看待這些陽性結果。我們會遵守所有美國疾病管制暨預防中心（CDC）規範...會確保不接觸任何人。」

    美國的COVID-19確診人數過去1週大幅攀升，確診案例上升70%，死亡案例也增加26%。

    代表團的部分成員，過去1週不僅與賀錦麗見面，也與其他民主黨國會領袖會面，包括聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。

    舒默辦公室發布聲明稱，據知確診的3名代表團成員都沒有和舒默，或是他的工作人員接觸。

    相關新聞請見︰

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    美國副總統賀錦麗（右二立者）13日在華盛頓接見德州民主黨州議員一行人，事後傳出其中3人確診。（法新社資料照）

    美國副總統賀錦麗（右二立者）13日在華盛頓接見德州民主黨州議員一行人，事後傳出其中3人確診。（法新社資料照）

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