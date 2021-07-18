譚德塞再槓北京！ 世衛將招聘專家再次追查武肺病毒起源

世界衛生組織秘書長譚德塞。（法新社資料照）

2021/07/18 15:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾多次發表親中言論的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），繼6月間改口稱不排除中國武漢實驗室洩漏病毒之後，15又日承認太早排除病毒從實驗室洩出，並呼籲中國提供交出疫情初期原始資料。最新消息是，世衛組織將公開招聘專家再次進行病毒溯源調查！

據世衛組織網站報導，世衛組織於7月16日召開了不對公眾開放的成員國會議，討論對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒起源的進一步調查。本次會議宣布，世衛將成立一個新的專家科學諮詢小組來開展這項工作。而且，該小組還將負責調查未來任何新病原體的爆發。

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譚德塞在會中強調：「世界需要一個更穩定、更可預測的框架來調查流行病的起源和潛在的大流行新病原體。」

世衛新諮詢小組的成員將公開招聘，根據其技術專長進行選拔，以吸引高素質的專家。同時也會考慮區域和性別的平衡。

世衛今年1月和2月赴中國武漢實地調查的疫情溯源專家小組，是由17名中國專家和17名在國際組織任職的多國專家所組成，其中英國成員達斯札克（Peter Daszak），一再否定「實驗室洩漏論」，後來被踢爆與武漢病毒關係匪淺，還被媒體掀出，他曾自爆其在中國的同事們操縱了「致命的」SARS冠狀病毒。

世衛專家小組3月發表報告稱實驗室洩漏論「極不可能」成立，但當時一向靠攏北京的譚德塞，意外地反對此一結論，強調要繼續調查，遭中國媒體和輿論質疑為「叛變」。

在美國重返世衛不久後，譚德塞就態度大變，將矛頭對準中國，令外界訝異。有分析認為，譚德塞首次任期將於明年屆滿，美國重返世衛後，對秘書長人選有重要影響力，美歐目前尚未表態是否支持譚德塞連任，不排除譚德塞為了連任而倒向美國。

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