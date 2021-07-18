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    廈門再增3例自台灣輸入病例 2人為久居台灣福建籍病患

    廈門再增3例自台灣輸入病例，其中2人為久居台灣的福建籍病患。示意圖。（彭博社）

    廈門再增3例自台灣輸入病例，其中2人為久居台灣的福建籍病患。示意圖。（彭博社）

    2021/07/18 15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不止，中國廈門昨天（17日）再度新增3例自台灣輸入確診病例，其中1例為台灣籍病患，2例為久居台灣的福建籍病患。

    根據中國衛健委公告，17日0時至24時，中國全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例共33例，其中雲南本土1例，境外輸入病例32例（雲南11例，北京4例，福建4例，廣東4例，四川3例，陝西2例，內蒙古1例，上海1例，江蘇1例，湖北1例），新增無症狀感染者27例（均為境外輸入）。

    另外據《廈門廣電》報導，昨天新增5例境外輸入病例（包含1例無症狀感染者），其中3例為自台灣輸入病例，分別為台灣籍的陳某，於15日乘航班MF882抵廈，入境後即被集中隔離，17日核酸檢測陽性；福建籍的何某，久居台灣，於15日乘航班MF882抵廈，入境後即被集中隔離，17日核酸檢測陽性。

    福建籍的余某，久居台灣，於16日乘航班MF888抵廈，入境後即被集中隔離，17日核酸檢測陽性，後被診斷為無症狀感染者。以上病患已送往醫院隔離診治，同航班旅客均已隔離觀察。

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