美方制裁中聯辦7官員 中國外交部再嗆「奉陪到底」

美國財政部16日宣布金融制裁中聯辦7名副主任，中聯辦、中國外交部駐港公署陸續回擊，中國外交部昨也在官網以答問方式表示，「如果美方執意沿用這套伎倆，我們將奉陪到底」，態度十分強硬。（歐新社）

2021/07/18 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部16日宣布對中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）7名副主任執行金融制裁，中聯辦、中國外交部駐港公署陸續回擊，中國外交部昨也在官網以答問方式表示，「如果美方執意沿用這套伎倆，我們將奉陪到底」，態度十分強硬。

美國財政部官網16日宣布，將7名香港中聯辦副主任加入外國資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單中，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平、尹宗華等，其中，譚鐵牛也身兼港區全國政協委員，並指控這些人協助北京打壓香港民主。

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中聯辦、中國外交部駐港公署陸續於16日發出聲明反擊，中國外交部也在17日於官網以答記者問方式，表達和過去大致一樣的內容「美國行為嚴重干涉中國內政，堅決反對，強烈譴責」。

中國外交部另外提到，香港在國安法下秩序恢復，發展重回正軌，也被國際貨幣基金組織肯定國際金融中心地位，而美方舉動是罔顧事實，以「商業警告」唱衰香港，干涉中國內政，阻撓中國發展，「美方的卑劣圖謀絕不會得逞，香港的明天一定會更好」。

中國外交部警告稱，過去幾年以來中方面對美方施壓進行了有力反制，「如果美方執意沿用這套伎倆，我們將奉陪到底」，並強調「任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼大樹自不量力」。

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