海地總統遺孀身穿防彈背心 返國準備出席丈夫葬禮

海地總統摩依士遇刺身亡，其夫人瑪婷17日返回海地準備參加丈夫的葬禮，身穿防彈背心避免意外發生。（路透）

2021/07/18 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕海地總統摩依士（Jovenal Moise）遇刺身亡，其夫人瑪婷（Martine Moose）也中彈受傷被送往美國邁阿密醫院治療，不過為了出席丈夫的葬禮，瑪婷於當地時間17日已返回海地，身穿防彈背心避免意外發生。

據《路透》報導，臨時總理喬塞德（Claude Joseph）辦公室於推特發布影片，只見搭機抵達太子港杜桑·盧維杜爾國際機場的瑪婷，一身黑衣從飛機上走了下來。

請繼續往下閱讀...

除了用防彈背心保護安全之外，還能看到瑪婷右手吊著吊帶，顯見傷勢還沒恢復，當瑪婷走上車輛離開機場時，周遭有多名保鏢護送。

由德國、巴西、加拿大、西班牙、美國、法國、歐盟大使以及聯合國和美洲國家組織的特別代表，目前組成了核心小組，希望由摩依士生前指定的新總理亨利（Ariel Henry）接管海地政務，並儘快展開公平且透明的總統選舉。

相關影片請見︰

Sur le tarmac de l’aéroport Toussaint Louverture, le Premier ministre, Dr Claude JOSEPH, accueille la Première Dame, Martine MOÏSE, qui arrive en Haïti pour les funérailles de son mari. #Haïti pic.twitter.com/euy5UE9A0A — Primature de la République d’Haïti （@PrimatureHT） July 17, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法