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    海地總統遺孀身穿防彈背心 返國準備出席丈夫葬禮

    海地總統摩依士遇刺身亡，其夫人瑪婷17日返回海地準備參加丈夫的葬禮，身穿防彈背心避免意外發生。（路透）

    海地總統摩依士遇刺身亡，其夫人瑪婷17日返回海地準備參加丈夫的葬禮，身穿防彈背心避免意外發生。（路透）

    2021/07/18 09:24

    〔即時新聞／綜合報導〕海地總統摩依士（Jovenal Moise）遇刺身亡，其夫人瑪婷（Martine Moose）也中彈受傷被送往美國邁阿密醫院治療，不過為了出席丈夫的葬禮，瑪婷於當地時間17日已返回海地，身穿防彈背心避免意外發生。

    據《路透》報導，臨時總理喬塞德（Claude Joseph）辦公室於推特發布影片，只見搭機抵達太子港杜桑·盧維杜爾國際機場的瑪婷，一身黑衣從飛機上走了下來。

    除了用防彈背心保護安全之外，還能看到瑪婷右手吊著吊帶，顯見傷勢還沒恢復，當瑪婷走上車輛離開機場時，周遭有多名保鏢護送。

    由德國、巴西、加拿大、西班牙、美國、法國、歐盟大使以及聯合國和美洲國家組織的特別代表，目前組成了核心小組，希望由摩依士生前指定的新總理亨利（Ariel Henry）接管海地政務，並儘快展開公平且透明的總統選舉。

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