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    研究曝「AZ保護力終生有效」 接種後如形成「殺手訓練營」

    有科學家研究發現，施打AZ疫苗的保護力可能終身有效，因為它除了可產生病毒抗體外，該疫苗還會在體內創建「訓練營」，用於搜索和摧毀細胞毒性T細胞，甚至可以殺死入侵人體的變種病毒。（資料照）

    有科學家研究發現，施打AZ疫苗的保護力可能終身有效，因為它除了可產生病毒抗體外，該疫苗還會在體內創建「訓練營」，用於搜索和摧毀細胞毒性T細胞，甚至可以殺死入侵人體的變種病毒。（資料照）

    2021/07/17 17:32

    〔即時新聞／綜合報導〕國內目前開放接種AZ、莫德納武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，近日改選接種AZ的民眾逐漸增加。有科學家研究發現，AZ疫苗的保護力可能終身有效，因為它除了可產生病毒抗體外，該疫苗還會在體內創建「訓練營」，用於搜索和摧毀細胞毒性T細胞，甚至可以殺死入侵人體的變種病毒。

    《太陽報》報導，英國牛津大學和瑞士聖路易斯州醫院科學家所組成的研究團隊，最近在《自然》期刊上發布一篇論文指出，人體在接種AZ疫苗後，除會被刺激產生能對抗武肺病毒的抗體，疫苗中的腺病毒（adenovirus）也會轉化成纖維細胞網狀細胞（FRC），進而形成一個「殺手訓練營」，訓練細胞毒性T細胞（cytotocxic T cell）殺死未來侵入人體的變種病毒。

    報導指出，這代表接種AZ疫苗後，即使原本的抗體消失，但人體還是可以持續製造抗體，且保護力可能長達一輩子。瑞士研究人員路德維格（Burkhard Ludewig）表示，這些來自「殺手訓練營」的T細胞似乎具有非常高的適應能力，能長期與人類共同進化。

    近日花蓮縣衛生局長朱家祥在臉書形容AZ疫苗副作用是「倒吃甘蔗、苦盡甘來」，莫德納則像是「魔鬼圈套」，套住你就被控制，呼籲大家打AZ疫苗。

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