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    「安慰劑」是甚麼？國外醫療專家揭密用途與意義

    在新疫苗的臨床實驗中，自願參與的受測者有一半會接種「實驗性疫苗」，而剩下的一半則接種「安慰劑疫苗」，並比較兩組的實驗功效和副作用，來判定前者是否能產生保護力。（路透）

    在新疫苗的臨床實驗中，自願參與的受測者有一半會接種「實驗性疫苗」，而剩下的一半則接種「安慰劑疫苗」，並比較兩組的實驗功效和副作用，來判定前者是否能產生保護力。（路透）

    2021/07/17 16:11

    〔即時新聞／綜合報導〕前副總統陳建仁參加國產疫苗二期臨床試驗，解盲後透露自己被告知打得是安慰劑，意外引發「早知道」的討論，許多人對「安慰劑（Placebo）」這個詞有些陌生，而外媒也專訪了醫療專家，告訴你其在臨床實驗中的用途與意義。

    根據外媒《NDTV》的報導，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫苗研發臨床實驗中，將會有半數的受測者接種「實驗性疫苗（Experimental vaccine）」；而剩下的一半則接種「安慰劑疫苗（Placebo Vaccine）」並比較兩組的實驗功效和副作用，來判定前者是否能產生保護力。

    因此，《NDTV》也採訪了印度加爾各答醫院的重症科顧問羅伊（Aviral Roy）博士，以及印度心臟護理基金會主席K·K·阿格瓦（K. K. Aggarwal）醫生，以了解安慰劑到底是什麼，又為何會被使用在臨床實驗。

    安慰劑是什麼？

    K·K·阿格瓦醫生表示，安慰劑是一種無害的無活性物質，外觀通常會依照正在測試的藥物或疫苗外觀設計，但完全不具有任何效力，也沒有藥物成分，多半是由糖片或食鹽水等成分製成，設計成「沒有治療價值」的實驗對照組，並在臨床實驗使用超過10年之久。

    安慰劑如何使用？

    羅伊博士指出，當一種新藥將被測試效力時，自願參加臨床實驗的受測者，會被分成兩組，一組施打「實驗性疫苗」；而另一組則施打「安慰劑」，在所有受測條件維持不變的狀況下，兩組受測者都不會被告知到底打的是什麼，為的就是避免受測者竄改研究結果。

    為什麼在臨床實驗中需使用安慰劑？

    羅伊博士提到，使用安慰劑的最大目的，就是比較新藥或新疫苗是否能確實「產生效力」與「形成抗體」，藉此判斷施打實驗疫苗的受測者，所產生的保護力是由疫苗產生的，而不是偶然發生的，若是所有受測者都施打實驗用疫苗，則無法讓人了解新疫苗可能產生的副作用，也無法對長期研究結果提供參考數據。

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