大麻最早源自中亞乾草原？研究：極可能來自中國西北部

最新科學研究指出，大麻最初的起源可能不是南亞，而是中國西北部。（路透）

2021/07/17 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕最早文獻紀載「大麻」是源自於中亞的乾草原，而許多人則認為其來自南亞，但《科學進展》期刊的最新研究卻推翻了這樣的說法，指出最早被人工栽種的火麻及大麻，可追溯到1.2萬年前，時間與中國南方出土的陶器相仿，因此推斷大麻最早起源於中國西北部。

根據美媒《CNN》報導，《科學進展》於16日發布的一份研究指出，研究人員發現，常被人類用來當作娛樂性用藥的大麻物種，即有可能在西元前1萬年至3000年的新時期時代，現蹤於中國西北部。

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報導提到，大麻是最早被人工種植的植物之一，包含紡織品、食品及西洋油菜中都能看到火麻的蹤跡，但基於現代法律對大麻使用的嚴格規範，導致「大麻」的歷史一直存有謎團，很難研究。

報導指出，為了追溯大麻的起源，瑞士與中國研究人員共組了一個團隊，他們蒐集了野生大麻、人工栽種大麻、現代火麻雜交種共110全基因組，並在其中加入了更高劑量的四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，THC），最終將基因分析樣本分成四大類，包含了中國與美國發現的基礎大麻（Basal Cannabis）。

分析指出，大麻與火麻最早大約在1.2萬年前從基礎大麻中分離出來，由此能推測當時可能已具備了人工栽種大麻的技術，並提到此年代與中國南方、台灣及日本出土的陶器時間相仿，因此推測大麻源自中國西北部，直到青銅時代，慢慢傳播到歐洲和中東。

報導也說，古希臘作家希羅多德（Herodotus）曾在西元前1000年撰寫的文本中，提到吸食大麻的狀況，因此許多歷史學家變依此為據，認為大麻起源於古老的中亞乾草原上，如今最新研究卻推翻了這樣的說法。

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