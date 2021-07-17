英軍情五處報告劍指中俄 外媒分析三大重點

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）。（路透）

2021/07/17 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕日前英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）發表演說，稱必須以對抗恐怖主義的力度來應對俄羅斯及中國的間諜威脅，事實上這是最新公布的年度安全評估報告，外媒整理出內容中的3個重點。

《BBC中文網》報導，報告稱英國每天面臨的威脅主要來自俄羅斯、中國和伊朗，英國在與這三國接觸時，同時也必須處理間諜威脅，麥卡勒姆說，威脅通常是針對個人，間諜活動則針對政府，像是散播假消息、盜竊機密等。麥卡勒姆指出，英國軍情五處已經增加一倍的資源，來面對國家間諜行為。

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第二個重點是中國威脅，英中關係在2015年中國領導人習近平訪英時達到高峰，但近年卻逐漸冷卻，英國政界和情報界也不斷發出中國威脅的警告，像是2021年5月，英國外交大臣拉布指責中俄利用數據科技威脅西方的民主基礎，呼籲各國團結制定國際規則。

最後一個重點在於敵對國家是如何造成威脅，報導指出，其實在2020年，英國議會情報安全委員會就公布一項極具爭議性的報告，這項報告要求英國政府面對俄羅斯時要有所行動，並把俄羅斯視為強悍且有意圖損害英國和盟友的利益，當時報告責怪政府沒有投入足夠的資源應對中俄，今年則大幅提升警戒意識。

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