美國首度發布香港商業警示 加碼制裁7名港官員

2021/07/17 00:39

〔中央社〕美國今天首度發布香港商業警示，警告在北京實施港區國安法、反外國制裁法後，在香港營運可能面臨商譽、財務甚至法律風險。美國財政部也加碼制裁香港中聯辦7名副主任。

美國國務院、財政部、商務部與國土安全部今天聯合發布警示，提醒在香港營運或與遭制裁單位有接觸的美企，可能面臨4大類風險，包含「港區國安法」相關風險、資訊隱私風險、重要商業資訊透明與取得風險，及與遭制裁中港人士或單位接觸的風險。

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商業警示指出，在香港營運的企業及代表他們從事商業行為的公司與個人，都受到香港法律管束，包含港區國安法。已有外國公民被香港當局依國安法逮捕，其中一人為美國籍；遭逮捕可能面臨旅行文件遭扣押，也可能被禁止離開香港。

此外，商業警示警告，在港區國安法下，北京與香港當局可能利用擴大法律權限，從駐港企業與個人身上蒐集資料，查看是否有違反國安情事。企業可能在沒有搜索令情況下遭監控，或是被要求將數據資料交給當局。

由於美國已對香港祭出多種制裁措施，商業警示提醒，在沒有取得官方許可下，美國個人與實體不得與遭制裁單位有特定交易往來，違反者恐面臨民事與刑事罰則。

除了可能遭遇來自美國的刑罰，商業警示表示，在港美企若遵守美國制裁措施，也恐遭受中國報復。根據北京6月10日實施的「反外國制裁法」，直接或間接參與「歧視性限制措施」制定、決策或施行的個人或機構，可能面臨撤銷簽證、凍結資產等反制措施。

美國財政部今天也一口氣將7名香港中聯辦副主任加入指定制裁名單（SDN），包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平與尹宗華。上榜官員在美資產會遭到凍結，美國人士一般也禁止與他們往來。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示，過去一年香港商業環境惡化，過去長期在中國大陸會面臨的法律、財務、營運與商譽風險，在香港也越來越普遍。他強調：「一個健康的商業投資環境需要有透明法規架構，也須遵守法治。」

布林肯指出，面對北京過去一年多來扼殺香港人民民主願景的決定，美國採取行動，透過今天作為清楚傳達與港人堅定站在一起的訊息。（編輯：楊昭彥）

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