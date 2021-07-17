為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    比利時大洪災逾20人罹難 訂7/20為全國哀悼日

    2021/07/17 00:24

    〔中央社〕比利時政府今天表示，近日發生在東部及南部的大洪災至少造成20人死亡，可能是比國史上最嚴重的水災，宣布訂7月20日為全國哀悼日，向不幸罹難者致哀。

    根據「布魯塞爾時報」（Brussels Times），比利時總理德克魯（Alexander De Croo）今天舉行記者會，表示國家正在經歷非常困難時刻，對許多民眾來說這本來應該是一個美好的夏季，卻因暴雨洪水變得漆黑。

    德克魯指出，這次可能是比利時有史以來最嚴重的水災，並宣布訂7月20日為全國哀悼日，向不幸罹難者致哀。他並說由於目前全部心力放在救援，再加上防疫，今年7月21日比利時國慶日雖然仍有慶祝活動，但縮小規模。

    比國內政部長佛林登（Annelies Verlinden）說明，這次是極端且異常的豪雨，可能200年才會發生一次，共112個城市受到洪水影響，迄今20人死亡，至少還有20人失蹤。

    比利時自7月12日起連日豪雨成災，全國各地有數千棟房屋受損或倒塌，許多美麗的街道變成湍流、汽車在水中漂流，位於列日的謬司河（Meuse River）一度瀕臨潰堤，消防車及軍車不斷搶救受困民眾。

    除比利時外，鄰國包括德國、荷蘭及盧森堡也出現水災，其中德國災情最嚴重。

    世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，這次西歐國家在2天內降下相當於2個月的雨量，造成嚴重災情。（編輯：楊昭彥）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    新聞360》疫情重擊！中國經濟直直落 引爆內部崩潰危機
    2021/07/16 17:00

    新聞360》疫情重擊！中國經濟直直落 引爆內部崩潰危機 影片

    新加坡爆「歡場」群聚疫情 比起確診他更怕被老婆發現！
    2021/07/16 01:04

    新加坡爆「歡場」群聚疫情 比起確診他更怕被老婆發現！

    區塊鏈拍賣畢卡索名畫 6000美元享部分作品
    2021/07/16 01:12

    區塊鏈拍賣畢卡索名畫 6000美元享部分作品

    18歲少年將與貝佐斯上太空 老少同遊創最年輕、年長紀錄
    2021/07/16 10:26

    18歲少年將與貝佐斯上太空 老少同遊創最年輕、年長紀錄

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播