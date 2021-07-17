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    港大學者：打1劑BNT、自然染病後保護力 都優於2劑科興疫苗

    4月24日香港一處科興疫苗接種站。（彭博）

    4月24日香港一處科興疫苗接種站。（彭博）

    2021/07/17 00:16

    〔編譯管淑平／綜合報導〕香港大學公共衛生學院15日發表研究報告，指出接種兩劑BNT（BioNTech，香港稱「復必泰」）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫苗，所產生的抗體值是中國科興（Sinovac）疫苗的10倍，引起外界注意。率領這項研究的港大流行病學家高本恩（Benjamin Cowling）16日在香港「立場新聞」專訪中指出，接種一劑BNT疫苗、或者自然感染武肺後的抗體值，都超過打了兩劑的科興。

    根據「立場新聞」報導，高本恩指出，研究中接種兩劑BNT疫苗1個月後平均抗體值是269，就算只接種一劑，抗體值也還有49，相較之下，接種兩劑科興後1個月的抗體值是27，接種一劑更只有7。另外，之前研究指出，自然感染新冠病毒後產生的抗體值在80到160之間，也比打兩劑科興還高，「染病後得到的保護，比打科興還多」。

    由於染病有重症風險，高本恩說，他傾向接種疫苗勝於自然感染，而且他建議，適合接種BNT的港人，應該選擇接種BNT。

    這項15日在「刺胳針」（The Lancet）期刊發表的研究，是從公私立院、診所徵求1442名醫護人員進行實驗。高本恩說，研究中BNT與科興疫苗產生的抗體值落差，並不令他感到驚訝，因為符合先前臨床研究所顯示，BNT、科興疫苗有效率分別是95%、50%。

    至於已接種科興疫苗的民眾，是否需要打第三劑「加強劑」，高本恩認為，目前香港只有4成人口接種第一劑，應先為尚未接種者施打疫苗，現在並非打第三劑的適當時候，「可能今年底或明年初」考慮是否應該多接種一劑，且他認為，「打科興的民眾應該優先打加強劑」。

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