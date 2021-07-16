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    只會嘴砲！ 美行政專機來台 共軍只敢烙狠話遭自家人嗆窩囊

    一架美軍C-146A行政專機15日上午自沖繩起飛降落松山機場，飛機並未停在松山基地的大坪上，停留十餘分鐘後起飛離去。（取自美國空軍官網）

    一架美軍C-146A行政專機15日上午自沖繩起飛降落松山機場，飛機並未停在松山基地的大坪上，停留十餘分鐘後起飛離去。（取自美國空軍官網）

    2021/07/16 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕一架美軍C-146A行政專機15日自沖繩起飛降落松山機場，短暫停留後離去；中國國防部發言人吳謙則放話表示嚴重關切，卻沒有任何實質動作，讓自家網友嘲諷，原來中國宣稱的「紅線」可以隨時移動，抨擊中國真是「窩囊」。

    中國國防部新聞發言人吳謙15日稱，對於美軍機降落台灣，表示嚴重關切，聲稱台灣是中國的一部分，「任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。」他並揚言「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決粉碎任何『台獨』圖謀。」

    但上月初美國3位重量級聯邦參議員才搭軍機旋風式訪台，如今又有美軍飛機飛抵台灣，中國小粉紅發現中國政府這次又只是嘴砲，並未採取任何行動，紛紛在微博發文諷刺，「一方面知道現在絕不是打的時候，一方面又覺得太窩囊，之前沒放話都算了，既然放了話，這次醜國人來打臉還繼續憋著，那之前放的話都是狗屁？ 」、「講個笑話:紅線是可以移動的，草，真尼瑪窩囊」、「唉，美帝自上世紀90年代以來，理會過我們一次嚴正警告嗎」。

    中媒《新浪軍事》16日還特地在報導中強調，台灣軍方15日第一時間強調，空軍並未與C-146A行政專機專機有接觸，「是刻意在為台美軍事勾連『降火』」，該文提及中國國防部在聲明中所說的「外軍飛機降落我國領土需經中國政府許可」，稱該段文字是「解放軍罕見表述」。

    一架美軍C-146A行政專機15日上午自沖繩起飛降落松山機場，飛機並未停在松山基地的大坪上，停留十餘分鐘後起飛離去。傳出該專機任務是交付「外交郵袋」給美國在台協會（AIT）；AIT對此沒有評論，我外交部也表示，無相關說明及評論。

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