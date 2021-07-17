南韓渡假勝地拉警報！濟州島多道禁令防疫情

濟州島為深受國人喜愛的渡假勝地，即便防疫情間遊客人數仍未下降。（路透）

2021/07/17 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，首爾首都圈自本月12日起升為第4級警戒。仍有許多旅客不聽勸導，飛往渡假勝地濟州島旅遊，當地政府也訂定許多防疫規定，避免人潮聚集。

根據《韓聯社》報導，濟州島為深受韓國人喜愛的國內渡假勝地，即便防疫情間遊客人數仍未下降。上月最後一週的每日平均遊客人數為4萬550人，本月5日至11日為3萬4040人，約下降16%。然而，本週日均值卻小幅反彈至3萬5449人。

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據報導，由於武漢肺炎相關的國際旅行限制，使得當地遊客更加偏好以濟州島作為海外旅行的替代選擇，許多年輕人也經常至當地登山、度假。

由於近日首爾地區的大量居民紛紛飛往濟州島旅遊，當地政府立即採取了許多防疫措施。僅本月成人娛樂場所就新增了58起群聚感染病例，因此濟州政府已下令關閉當地所有1356家娛樂設施。

此外，當地政府表示，將在下週將當地防疫級別由2級提升至3級，其中，禁止5人以上的私人聚會，餐館和咖啡館於晚上10點後實行宵禁，預計於18日午夜在濟州全境生效。

一位政府官員指出，由於娛樂場所的感染人數和遊客染疫率正在上升，對當地持續構成衛生風險。

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