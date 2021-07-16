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    冷氣如何延年益壽 日媒撰寫「保養專文」報你知

    冷氣保養有許多秘訣，日媒近日就撰寫專文，教導民眾許多「小撇步」，如何讓冷氣延年益壽。（資料照）

    冷氣保養有許多秘訣，日媒近日就撰寫專文，教導民眾許多「小撇步」，如何讓冷氣延年益壽。（資料照）

    2021/07/16 17:29

    〔即時新聞／綜合報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫，許多人常常待在家，冷氣因此成為夏日必備的消暑家電，而冷氣久未清洗，除了會增加耗能，愈吹愈熱以外，也有可能傳出異味，近日就有日媒撰寫「保養專文」教導民眾如何讓冷氣延年益壽。

    根據日媒《All About》報導，冷氣運作時，會將空氣中的水分吸入，造成機體內部潮濕，容易變成黴菌繁殖的溫床，因此若是冷氣沒有「自動清洗功能」，建議民眾兩週清洗一次濾網，並使用海綿綁在筷子上，方便清洗死角。

    報導提到，關於冷氣設定也有小撇步，即使有濾網，少部分灰塵和黴菌仍會使機體染塵，而在高溫潮濕的的狀態下，更容易產生細菌，因此建議一般民眾，使用冷氣時，能將其設定在「送風」狀態3至4小時，既能保持機體乾燥，也能節電。

    報導指出，若是不想將冷氣溫度調太低，也可搭配電風扇使用，此舉能讓體感溫度再少10度；另外，若是冷氣機發出異味，也千萬別用清潔與除臭噴霧處理，因為市面上的噴霧通常都具有一定的化學腐蝕效果，可能造成機體受損，建議請專家檢查才是治本之道。

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