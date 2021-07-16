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    譚德塞態度轉彎！坦言排除「武漢實驗室病毒外洩」言之過早

    武漢實驗室外洩新冠病毒的說法重新受到各界檢視。（路透）

    武漢實驗室外洩新冠病毒的說法重新受到各界檢視。（路透）

    2021/07/16 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發至今超過1年半，病毒源頭遲遲沒有定論，各界紛紛要求重新發起調查，武漢病毒實驗室外洩論也再次浮上檯面，且更加受到重視，就連世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）如今也說，排除實驗室外洩的可能性言之過早。

    綜合外媒報導，譚德塞當地時間週四表示，排除「新冠病毒從武漢實驗室外洩」的可能性是言之過早，「我是一名免疫學者，曾在實驗室工作過，而實驗室難免會有意外發生，這是常識。」

    報導點出，譚德塞此次的言論，與過往對待中國的態度來說是罕見的轉變，一來中國政府始終強烈否認這項論點，二來WHO在3月份發布的報告中，也稱實驗室外洩是「極度不可能」。

    美總統拜登先前號召國際重啟新冠病毒源頭調查，並在5月下令要求情報機構90天內提交調查報告。美國能源部的國家研究機構「勞倫斯利佛摩國家實驗室」（Lawrence Livermore National Laboratory）去年5月的報告則指出，病毒或來自野生自然環境，但也不排除從武漢實驗室外洩。

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