曾與刺殺海地總統主嫌數次開會 美教授喊冤：從未討論政變、謀殺

海地總統摩依士（Jovenel Moise）日前遭暗殺喪命，全案存在諸多疑點。（法新社）

2021/07/16 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕海地總統摩依士（Jovenel Moise）日前遭暗殺喪命，全案存在諸多疑點，針對海地警方指控63歲醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon）等多名主嫌曾在案發前多次會面「密謀政變」篡位，對此，曾與薩農參與約10場會議的佛州退休大學教授杜弗格（Parnell Duverger）撇清，從未討論「政變」，更別提到「謀殺」。

根據《紐約時報》報導，海地警方與哥倫比亞情報單位的調查，已鎖定包含醫生薩農、私人維安公司老闆英特里亞戈（Antonio Intriago）與一名貸款保險經紀人等疑涉案，被認定聘僱20多位前哥倫比亞突擊隊成員，密謀殺害總統後奪權。

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報導提到，佛州布勞沃德學院（Broward College）退休經濟學教授杜弗格（Parnell Duverger）曾和薩農等人，參加過約10場Zoom的視訊會議，他強調，所有會談中都聚焦在「籌組新政府」，大家都相信薩農會成為海地新任總統，因為他稱已得到美國朝野各黨支持，是國際上最大的後盾。

報導指出，杜弗格強調，會議上從來沒有討論到政變、暗殺計劃等關鍵字，若是有人提到政變，他就會退出討論了，更別說是「謀殺」了，會議上大家期望的是摩依士在歷經數個月的街頭抗爭後能自動下台，交出政權，杜弗格也稱此會類似「Cabinet-style Sessions（內閣式會議） 」，目的是在協助薩農籌組潛在的「過渡政府」。

海地警方指控63歲醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon）等多名主嫌曾在案發前多次會面「密謀政變」篡位。（圖翻攝自DrChristianSanon官方YouTube）

佛州布勞沃德學院（Broward College）退休經濟學教授杜弗格（Parnell Duverger）曾和薩農等人參與多場視訊會議，他指出會中並未討論到「政變」，更別提到「謀殺」這類字眼。（圖翻攝自Broward College官網）

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