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    《刺胳針》：武肺重症患者50％會出現併發症 多與腎肺有關

    研究指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重症住院患者中，多達一半比例的人會出現其他健康併發症，且多與腎和肺有關。（路透）

    研究指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重症住院患者中，多達一半比例的人會出現其他健康併發症，且多與腎和肺有關。（路透）

    2021/07/16 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕知名醫學期刊《刺胳針》在最新研究指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重症住院患者中，多達一半比例的人會出現其他健康併發症，且多與腎和肺有關。

    綜合外媒報導，該研究收集英國300多家、逾7萬名住院重症患者的數據顯示，新冠肺炎對短期和長期的健康產生深刻的影響，平均每2人就有1人會有併發症，而最常見的併發症是患者肺臟和肺部問題，另外神經及心血管疾病也被重視。

    研究指出，即使是「年輕、以前健康」的患者中，併發症出現的比例也很高，19至29歲重症患者中，有27%的人在住院接受治療後，至少出現一項併發症，30至39歲患者中，比例也高達37%。此外，男性比女性更常出現併發症，黑人出現的機率也高於白人。值得關注的是，無論年齡、性別或種族，進三分之一（27%）的重症患者出院後都無法照顧自己。

    研究人員表示，這些併發症與「新冠肺炎長期後遺症」不同，患者會在感染後數週、甚至數個月出現與該疾病直接相關的症狀。因此研究人員呼籲，應制定相關政策，長期協助新冠肺炎重症倖存者後續護理，同時強調，若要預防重症併發症最重要的策略就是「接種疫苗」。

    共同研究者之一的愛丁堡大學萊德（Aya Riad）提醒，「若僅關注新冠肺炎的死亡率，很可能會低估病毒帶來的真實影響，特別是熬過新冠肺炎重症的年輕倖存者」。

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