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    美德高峰會達共識 共同抵制中國反民主行動

    德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任前造訪華盛頓，與美國總統拜登（Joe Biden）會談。（法新社）

    德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任前造訪華盛頓，與美國總統拜登（Joe Biden）會談。（法新社）

    2021/07/16 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任前造訪華盛頓，與美國總統拜登（Joe Biden）會談。雙方談到中國問題時，都認為中國在多方面是競爭者，當中國破壞自由開放的社會時，兩國將會捍衛民主原則及普世權利。

    拜登和梅克爾15日在白宮召開記者會，拜登表示，美德兩國都明白民主能夠在21世紀滿足人類需求的必要性，所以當看到中國或其他國家正在破壞自由開放的社會時，兩國將會捍衛民主原則及普世權利。

    梅克爾表示，德美兩國都是捍衛自由民主社會與公民權利的國家，所以只要有人權不受保障的地方，兩國都會公開發聲，明確表達反對立場，也支持世界各國的領土完整性。梅克爾說，兩國還談到與中國合作和競爭的許多面向，例如在經濟領域、氣候變遷、軍事領域和安全領域。

    梅克爾說，與中國貿易應該在公平競爭環境下進行，以便雙方都遵守相同規則，依循相同標準，這也就是歐中投資協定背後的驅動力，因為希望中國遵守國際勞工組織（ILO）的核心勞動規範。

    此外，拜登被媒體問到香港議題時說，「香港的情況正在惡化，中國政府並未遵守香港議題處理方式上的承諾，這是一個警訊，反映香港可能發生的事。」

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