18歲少年將與貝佐斯上太空 老少同遊創最年輕、年長記錄

藍源公司公布貝佐斯下週將搭乘的太空艙飛上太空模擬圖。（美聯社）

2021/07/16 00:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪、零售網站「亞馬遜」（Amazon）公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）將於下週搭乘自家旗下「藍源」（Blue Origin）太空公司的火箭，飛上太空邊緣。藍源15日公布另一名將與貝佐斯同行的人選：一名18歲的大學準新鮮人。加上先前公布的82歲婦人，這次將同時寫下歷年來年紀最輕與最年長的人登上太空。

「彭博社」、「法新社」15日報導，根據藍源公司的說明，這名18歲學生奧利佛．戴蒙（Oliver Daemen）持有私人飛行執照，去年才從高中畢業，今年9月將進入荷蘭烏特勒支大學主修物理和創新管理。

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藍源表示，戴蒙並非之前在與貝佐斯同遊太空的公開競標中以2800萬美元得標的人，他標得下一趟的位置，但是在首航行程得標者空出來後，遞補獲得下週出發的席位，屆時將成為有史以來最年輕的人前往太空，也實現他自4歲以來就有的夢想。

該公司執行長史密斯（Bob Smith）說，「奧利佛代表將協助我們打造邁向太空之路的新一代人。」至於原本的第一順位人選，將在未來的太空行程中佔有一席。

不過，美國CNBC報導，戴蒙是荷蘭投資公司Somerset Capital Partners執行長喬伊斯．戴蒙（Joes Daemen）的兒子，爸爸得標，把這機會給兒子圓夢。戴蒙父子都未回應此事。

這趟將寫下多項歷史紀錄的太空遊，預計20日搭乘藍源的「新雪帕德」（New Shepard）火箭，從西德州發射升空，貝佐斯先前公布的同行人選，現年82歲、曾經接受太空人訓練的馮克（Wally Funk），則將是歷來上最年長的人上太空，貝佐斯的兄弟馬克也將一起遨遊太空邊際。

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