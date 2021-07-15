權力鬥爭無法組閣 黎巴嫩總理上任9個月後走人

去年10月獲任命為黎巴嫩總理的哈里里（見圖），在歷經9月後仍無法組建政府，今（15）日請辭下台。（歐新社）

2021/07/15 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩正遭遇嚴重經濟危機之際，去年10月獲任命為總理的哈里里（Saad Hariri），在歷經9月後仍無法組建政府，今（15）日請辭下台。

綜合外媒報導，在為解決政治僵局而努力數週後，哈里里提議成立由24名部長組成的新內閣，並在週三與總統奧恩（Michel Aoun）見面，但最終仍無法達成共識。他今日表示，「我會見了總統，就政府問題進行了磋商」，「總統要求進行修正，但我認為這在陣容中很重要...很明顯，（奧恩）的立場沒有改變...我們無法達成一致」。

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哈里里指出，他曾尋求更多時間以嘗試組建內閣，但總統無法同意。「我為無法組建政府道歉，願上帝幫助這個國家」。

51歲的哈里里在全國爆發抗議活動後於2019年10月辭職，一年後，在嚴重經濟危機和8月4日貝魯特港大爆炸後，去年10月再度被議會任命為總理，肩負籌組新政府的重任。

但自從哈里里再次被任命為候任總理以來，他與奧恩及其女婿、議會最大集團領導人巴西勒（Gebran Bassil）之間爆發權力鬥爭，爭搶下屆內閣的地位，因為未來內閣將監督關鍵的改革和選舉。

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