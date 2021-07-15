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    土耳其夢幻鹽湖乾涸 數千紅鶴慘死屍橫遍野

    大量紅鶴屍體散布在乾涸的圖茲湖湖底。（路透）

    大量紅鶴屍體散布在乾涸的圖茲湖湖底。（路透）

    2021/07/15 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其知名景點圖茲湖（Lake Tuz）在過去2週有數千隻紅鶴幼鳥死於乾旱，環保人士將禍首指向於氣候變化和農業灌溉。

    《路透》報導，土耳其中部科尼亞省（konya）的鹽湖圖茲湖是紅鶴的棲息地，每年有多達1萬隻幼鳥在這裡出生，但無人機拍攝畫面顯示，大量紅鶴屍體散布在乾涸的湖底。

    土耳其農業林務部部長帕克德米利（Bekir Pakdemirli）說，據信大約有1000隻紅鶴死亡，他否認農業灌溉是罪魁禍首，還說已採取「必要措施」，但沒有詳細說明。

    土耳其政府在2000年宣布圖茲湖為特別保護區，旨在保護當地的生物多樣性、自然和文化資源。

    根據土耳其環境保護基金會TEMA發布的報告，環保人士將圖茲湖乾旱歸咎於農業灌溉和氣候變化，去年該地區的水資源需求超過供應量的30％。

    環保人士兼野生動物攝影師圖克（Fahri Tunc）說，為圖茲湖供水的一條運河被改向農業供水。

    他說，今年圖茲湖只孵化了5000個蛋，但大部分幼鳥卻在部分乾湖的湖上缺水而亡，「這是我們都犯下的罪」。

    土耳其非政府組織自然協會（Nature Association）說，防止紅鶴大規模死亡的唯一方法就是改變該地區的農業灌溉方法。

    大量紅鶴屍體散布在乾涸的圖茲湖湖底。（路透）

    大量紅鶴屍體散布在乾涸的圖茲湖湖底。（路透）

    圖茲湖是土耳其第二大鹽湖，水低時白鹽原廣闊無邊，水位高時被稱為土國版「天空之鏡」。（路透檔案照）

    圖茲湖是土耳其第二大鹽湖，水低時白鹽原廣闊無邊，水位高時被稱為土國版「天空之鏡」。（路透檔案照）

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