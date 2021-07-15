英國奇葩駕駛拒捕撞警 駛入鐵軌狂飆逃逸

英國竊車賊逃避查緝後沿著切森特站在鐵軌上狂飆。（圖擷取自推特NoContextBrits）

2021/07/15 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國赫特福特郡（Hertfordshire）警方在切森特鎮（Cheshunt）今天（15日）查緝失竊車輛時，1名駕駛拒捕撞傷2名員警，並駛入切森特站的鐵軌逃逸，恐怖舉動讓通勤者看得目瞪口呆。

綜合外媒報導，今天早上英國警方得知一輛失竊車輛正從英國東部的薩塞克斯郡（Sussex）進入赫特福特郡，警方隨即進行攔查，當時為大晴天，該車卻開著雨刷，駕駛拒捕同時急速倒退，因為車門還開著，2名員警遭受波及，其中1人被撞飛在路邊，所幸2人僅受輕傷。

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拒捕之後，該駕駛從切森特站駛入鐵道，一路狂飆逃逸，讓車站內民眾看得目瞪口呆，車子還在鐵軌上打滑，揚起大片灰塵。此事造成赫特福特郡、倫敦至劍橋鐵路大中斷，直到下午才恢復。

警消當時出動了至少10輛警車、1輛消防車，豎起封鎖線阻止民眾從附近經過，最後在切森特站附近鐵道發現車子，幸好期間沒有火車撞擊到該車，駕駛則已棄車逃逸，警方仍在追緝中。

That’s a funny looking train. pic.twitter.com/vHKkMdhhiq — No Context Brits （@NoContextBrits） July 15, 2021

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